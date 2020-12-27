Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из Донбасса через Россию

Икону вывезли из Донбасса через Россию (Фото: SRNA)





Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии в парламенте РС Небойше Вукановичу, передает Балканский обозреватель.





По словам Савича, глава Ассоциации ветеранов Армии РС Душко Вукотич подарил икону Додику 29 мая 2018 году в городе Баня-Лука.





«Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград», — рассказал Савич. Он добавил, что не знает, были ли у Вукотича какие-то сопроводительные бумаги для этого, которые, как правило, требуются.





Предполагается, что Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году, чтобы принять участие в заседании объединения Наследники Победы. Эта организация активно работает во временно оккупированных Крыму и Донбассе.





Представители самопровозглашенной «власти» оккупированных территорий Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.





Это опровергает заявление советника Додика Радована Ковачевича, по словам которого, икона последние 15 лет принадлежала семье с Баня-Луки.





Сам Вукотич ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес. Он только заявил, что расследование должно вести Интерпол.





«Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшее в мире агентство по системе безопасности! Пусть люди делают свою работу!» — сказал глава сербских ветеранов журналистам.



