В Евросоюзе началась массовая вакцинация от коронавируса

В Германии первой привитой от COVID-19 пациенткой стала 101-летняя Эдит Квойцала из города Хальберштат. Она живёт в доме престарелых. Её, других постояльцев и персонал привили накануне в субботу, сообщает издание Bild.

Официально вакцинация в Германии началась сегодня в семь утра, как и во всех странах Евросоюза. В первую очередь её получат пожилые люди — обитатели домов престарелых, персонал этих учреждений и граждане старше 80 лет. Будут так же вакцинированы медики, работающие в отделениях интенсивной терапии и в службах скорой помощи, а также сотрудники социальных служб.





Во Франции вакцинация начнётся так же с домов престарелых в Париже и Бургундии, после этого будут прививать пожилых граждан по всей стране. С февраля сделать прививку от коронавируса смогут те, кто находится в группе риска и имеет хронические заболевания.





Одна из самых массовых поставок вакцины (1,8 млн доз) будет в Италии. Препарат также распределят между пожилыми гражданами, медиками, соцработниками и другими уязвимыми категориями граждан. По такому же приницпу планируется вакцинация в Австрии, Испании и другиха странах ЕС. Ранее упомянутые выше страны вместе со Швейцарией (не входит в ЕС) заключили договор о координации стратегий вакцинации — это позволит быстро обмениваться информацией о ходе и результатах вакцинации между странами.





В Великобритании вакцинация COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech началась ещё 8-го декабря с прививок пожилым людям и медработникам. По данным разработчиков, эффективность вакцины BioNTech и Pfizer составляет 95%. Человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели.





Беларусь планирует вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V" с января 2021-го года.