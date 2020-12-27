Беларусь входит в Топ-50 стран по числу заболевших коронавирусом





Первые пять мест в списке занимают США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Сервис дублирует данные белорусского Минздрава, согласно которым в Беларуси с начала пандемии были зарегистрированы 184 922 человека с положительным тестом на COVID-19, а число умерших с коронавирусом за весь период пандемии составило 1376 человек, пишет Thinktanks.by





По общему числу заболевших в мировом рейтинге Беларусь занимает 49-е место, находясь между Болгарией и Ливаном.





Логично было бы предположить, что позиция в рейтинге зависит от численности населения. Но в Болгарии и Ливане количество жителей не дотягивает до 7 млн, тогда как в Беларуси - свыше 9,4 млн жителей.





Немаловажную роль при ранжировании играет фиксация заболевемости в разных странах и уровень медицинского обслуживания. К примеру, во Вьетнаме, где проживает свыше 97 млн человек, зафиксировано всего 1440 заболевших и 35 смертей от коронавируса.





Из соседствующих с Беларусью стран в Топ-50, помимо России, входит Украина, где зафиксировано 1 млн 19 тысяч заболевших. В списке Украина занимает 16 место.