+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Фотограф «Нашай нівы» вышла на свободу

Фотограф «Нашай нівы» Шура Пилипович-Сущиц вышла на свободу после семи суток в изоляторе на Окрестина, сообщает «Наша ніва».



Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября на марше памяти Романа Бондаренко возле станции метро «Пушкинская», как только она достала фотоаппарат. Ее отвезли в РУВД и составили протокол по статье 23.34 КоАП якобы за участие в несанкционированной акции. Утром в 5:30 журналистку отпустили, но забрали технику. Через несколько дней Пилипович-Сущиц приговорили к 7 суткам административного ареста. 21 декабря журналистка отправилась отбывать арест.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]