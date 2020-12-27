Фото: Reuters





Как сообщает Белгидромет, 28 декабря ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет TUT.BY





Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.





По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.





По стране ночью без существенных осадков. Днем — временами осадки, в основном дождь. Температура воздуха +4…+6°C.





Рекомендации МЧС при сильном ветре:



