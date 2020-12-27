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Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и последующие два дня

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявили синоптики на начало рабочей недели.

Фото: Reuters

Как сообщает Белгидромет, 28 декабря ночью по западу, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет TUT.BY

Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.

По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.

По стране ночью без существенных осадков. Днем — временами осадки, в основном дождь. Температура воздуха +4…+6°C.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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