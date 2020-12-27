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Умер экономист и политолог Леонид Заико

В Минске сегодня ночью умер известный экономист и политолог Леонид Заико. Об этом сообщает телеканал «Белсат» со ссылкой на его близких.

Умер экономист и политолог Леонид Заико
Сообщается, что экономист болел коронавирусом, ночью у него остановилось сердце.

Леонид Федорович Заико родился в 1948 году в Гродно. В 1970 году окончил Белорусский экономический университет. Кандидат экономических наук, доцент.

Преподавал в университетах Беларуси, читал учебные курсы и находился на научной работе в Высшей Школе Экономики (Берлин), Народном Университете Китая (Пекин), Московском Государственном Университете (Россия), Институте экономического развития (Вашингтон), Санкт Петербургском университете (Россия), Киевском (Украина) и Ташкентском (Узбекистан) Университетах. В 1991—1994 гг. занимал должности заведующего кафедрой, проректора Национального института гуманитарных наук, декана экономического факультета Европейского Гуманитарного Университета.

С 1992 года руководил проектами Всемирного банка по макроэкономической политике (образование, тренинг) в Беларуси. Как независимый эксперт, в 1996—1999 гг. — член Совета по экономическому развитию Совета министров Республики Беларусь, в 2000—2002 гг. — член Экспертного Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В 1996—1997 гг. возглавлял неправительственную организацию Национальный центра стратегических инициатив «Восток-Запад». В 1997 году возглавил Республиканское общественное объединение «Аналитический центр «Стратегия».

В 2000 году был научным редактором Национального отчета о человеческом развитии Республики Беларусь, возглавляет Научно-консультативный Совет ПРООН в Беларуси по подготовке Национальных отчетов. Разработчик программы «Стратегия для Беларуси» (1999−2000 гг.), ряда законопроектов. С 2004 года являлся научным консультантом ЦСБТ «Сатио», экспертом ряда международных организаций.

Автор и научный редактор многочисленных книг и публикаций в Беларуси и за рубежом.

Выражаем самые искренние соболезнование родным и близким Леонида Федоровича.
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