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МВД планирует не допустить "ни одного чрезвычайного происшествия" на Новый год

Милиция усилит меры безопасности во время новогодних праздников.


Об этом госТВ рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По её словам, что правоохранители уже работают в усиленном режиме для того, "чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия", передает "Еврорадио".

"Я хотела бы обратиться и к жителям нашей станы и к гостям, которые приедут на новогодние праздники, с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции. Я сейчас говорю о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях. Всё это исключительно в целях безопасности, — сказала Чемоданова. 

Вообще пресс-секретарь отметила, что благодаря роли милиции у белорусов внизился интерес к ТГ-каналам!

"Я думаю, что все уже заметили, что деструктивные телеграм-каналы сегодня не имеют такого массового отклика, снижают градус накала", — считает Чемоданова, но при этом говорит, что МВД необходимо дальше работать в области защиты чести, достоинства и деловой репутации своих сотрудников, представителей государственной власти, которым приходится сталкиваться с травлей в интернете. 

"Думаю, необходимо сегодня обратить внимание и на дисциплину, потому как есть у нас сегодня вопросы в части утчески служебной информации и это, конечно, немаловажное направление", — добавила пресс-секретарь.

По информации Чемодановой, криминогенная обстановка в стране остаётся "стабильной и контролируемой". За 11 месяцев зарегистрировано на 3,9% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, и этот рост преступлений связан с киберпреступлениями. Снизился уровень криминальной активности в общественных местах, но стало больше аварий на дорогах. Наблюдается также рост убийств и причинение тяжких телесных преступлений — всё это, как правило, происходит в состоянии алкогольного опьянения.
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