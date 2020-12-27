







Об этом пишет The Mirror.





Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.





Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.





Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.





Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.





Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.