В Instagram удалили аккаунты Солодухи и депутата Василевич





Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, подтвердил в разговоре с TUT.BY, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.





— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявил Антон Солодуха.





Соцсети Солодухи-старшего вели его сыновья Александр и Антон — последний рассказал, что проблемы с Instagram-аккаунтом его отца начались около месяца назад, однако страницу трижды удавалось быстро восстановить. По его словам, пока от техподдержки никакого ответа получить не удалось.