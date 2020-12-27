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Премьер Польши о начале вакцинации: В 2021 году мы вернемся к нормальной жизни

До конца января в страну должно быть поставлено 1,5 миллиона доз вакцины.


«Мы сделали большой шаг в борьбе с эпидемией», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя доставку в страну первой партии вакцины против COVID-19. Премьер-министр отметил, что благодаря Национальной программе вакцинации в Польше постепенно сформируется коллективный иммунитет, и 2021-ый станет годом быстрого возвращения к нормальной жизни, сообщает «Польское радио».

10 тыс. доз вакцины, произведенной консорциумом Pfizer/BioNTech, доставленных 26 декабря в Польшу, распространяются среди пяти оптовых фармацевтических компаний. Вечером 26 декабря партии вакцины будут разделены на более мелкие упаковки по 75 доз, которые будут доставлены в больницы утром 27 декабря, — сообщил руководитель Агентства материальных резервов Михал Кучмеровский. Вакцины будут поставляться с иглами, шприцами и информационными материалами.

Первым человеком, вакцинированным от COVID-19 в Польше, станет старшая медсестра Центральной клинической больницы Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве Алиция Якубовская. Ей прививку сделает доктор Артур Зачиньский. В воскресенье утром в Центральную клиническую больницу МВД поступят 75 ампул с вакциной, благодаря которым можно будет привить 375 человек, потому что одна доза рассчитана на пять человек.

До конца января в Польшу должно быть поставлено 1,5 миллиона доз вакцины. До конца года в страну поступит 300 тыс. доз.

В Испании и Швеции также подтверждены первые случаи заражения новым COVID-19. В Мадриде новый штамм обнаружен у четырех человек.
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