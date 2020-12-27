+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бобруйчанина приговорили к 25 годам колонии за жестокое убийство двух женщин. Сообщника освободили в зале суда

Бобруйчанина Виталия Ленкевича Могилевский областной суд признал виновным в убийстве двух женщин с особой жестокостью в 2004 году.

Фото: 6tv.by


Виталия Ленкевича обвиняли в убийстве двух женщин с особой жестокостью, совершенном с целью скрыть другое преступление, сообщает 6tv.by. По данным sputnik.by, речь идет о двух проститутках, которых обвиняемый с приятелем в августе 2004 года отвезли на машине в лес и ограбили. После этого один из них убил девушек, а тела закопал.

На след убийцы удалось выйти только в этом году.

За двойное убийство с особой жестокостью Виталия Ленкевича приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Его подельника, Николая Морозова, помимо соучастия в грабеже, обвиняли в убийстве с особой жестокостью сожителя матери. Однако суд переквалифицировал обвинение с п.6 ч.2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) на ч.1 ст.139 УК (убийство, как умышленное противоправное лишение жизни другого человека). По второе, более мягко статье, истекли сроки давности (более 15 лет), и Николая Морозова отпустили из-под стражи прямо в зале суда.

Виталий Ленкевич намерен обжаловать приговор.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]