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Виталия Ленкевича обвиняли в убийстве двух женщин с особой жестокостью, совершенном с целью скрыть другое преступление, сообщает 6tv.by . По данным sputnik.by, речь идет о двух проститутках, которых обвиняемый с приятелем в августе 2004 года отвезли на машине в лес и ограбили. После этого один из них убил девушек, а тела закопал.





На след убийцы удалось выйти только в этом году.





За двойное убийство с особой жестокостью Виталия Ленкевича приговорили к 25 годам колонии строгого режима.





Его подельника, Николая Морозова, помимо соучастия в грабеже, обвиняли в убийстве с особой жестокостью сожителя матери. Однако суд переквалифицировал обвинение с п.6 ч.2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) на ч.1 ст.139 УК (убийство, как умышленное противоправное лишение жизни другого человека). По второе, более мягко статье, истекли сроки давности (более 15 лет), и Николая Морозова отпустили из-под стражи прямо в зале суда.





Виталий Ленкевич намерен обжаловать приговор.