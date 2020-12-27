+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Полоцке от коронавируса умер молодой священник

24 декабря в Полоцке от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер молодой православный священник Марк Пуляк.

Иерей Марк Пуляк. Фото eparhia992.by

Иерею было всего 35 лет, он родился в 1985 году в Елагаве в Латвии, а в 1991 году переехал в Беларусь с родителями. В 2005 году он начал учебу в Витебском духовном училище, а в 2012 — в Витебской духовной семинарии. В сан иерея был рукоположен почти шесть лет назад — 28 декабря 2014 года.

Последнее время Марк Пуляк был настоятелем прихода храма Николая Чудотворца деревне Коллективное Полоцкого района Полоцкой епархии. Он занимался восстановлением этого храма, построенного в середине XVIII века.

У умершего священника осталось двое детей. Отпевание Марка Пуляка пройдет 27 декабря в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Полоцке, сообщает сайт Полоцкой епархии БПЦ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]