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Обвинение руководству "Пресс-клуба" должно быть предъявлено до 31 декабря - адвокат

Задержанным представителям "Пресс-клуба" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинение ещё не предъявлено, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Антон Гашинский в субботу.

"Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ещё не предъявлено", - рассказал адвокат.

"До 31 декабря должно быть предъявлено обвинение или мера пресечения будет отменена", - добавил он.

Как сообщалось, четверо представителей белорусского "Пресс-клуба" задержаны правоохранительными органами на 72 часа 23 декабря. Срок задержания завершился вечером 25 декабря. 

У всех задержанных прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). В пресс-службе Комитета государственного контроля информировали, что департамент финансовых расследований КГК проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.
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