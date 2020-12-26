"Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ещё не предъявлено", - рассказал адвокат.





"До 31 декабря должно быть предъявлено обвинение или мера пресечения будет отменена", - добавил он.





Как сообщалось, четверо представителей белорусского "Пресс-клуба" задержаны правоохранительными органами на 72 часа 23 декабря. Срок задержания завершился вечером 25 декабря.





У всех задержанных прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). В пресс-службе Комитета государственного контроля информировали, что департамент финансовых расследований КГК проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.





"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.



