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Добрался до Испании: выявлены четверо зараженных "британским штаммом" коронавируса

В Испании зарегистрировали четыре случая заражения новой разновидностью коронавируса COVID-19, распространившейся ранее в Британии, сообщает в субботу газета "Мундо".

Согласно информации издания, трое зараженных - это члены одной семьи, муж с женой и их дочь. Все они, как предполагается, заразились от родственника, которой недавно прилетел из Великобритании. После возвращения молодой человек сдал тест, который выявил у него заражение коронавирусом. Позднее в больницу обратились члены его семьи с симптомами заражения, и им сделали ПЦР-тест, выявивший именно "британский штамм".


Предположительно, молодой человек также болеет новой разновидностью коронавируса, однако с помощью теста на антиген это подтвердить невозможно, поэтому без результатов ПЦР-тестов медики не берутся утверждать это наверняка, пишет interfax.by.

Еще одно заражение новой разновидностью коронавируса выявили у человека, прилетевшего из Лондона в Мадрид 20 декабря. Этот случай не связан с предыдущим.

Кроме того, пока медики ждут результатов по еще трем ПЦР-тестам с подозрением на заражение новым штаммом.

Случаи заражения разновидностью COVID-19 выявили ранее во Франции, в Японии, а также в Германии и Италии.
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