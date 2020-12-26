+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Сараево молчат о происхождении украинской иконы

В Боснии и Герцеговине до сих пор не пояснили происхождение иконы из Украины Власти Боснии и Герцеговины до сих пор не пояснили, как у них появилась старинная икона из Украины, которую подарили Лаврову.

Фото: radiosvoboda.org

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призвало руководство страны вернуть Украине икону, которую подарили главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии. Об этом сказал посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилыч в комментарии Украинской правде, опубликованном в субботу, 26 декабря.

Он отметил, что посольство Украины настаивает на безотлагательном предоставлении информации официальным Сараево, каким образом икона попала на территорию этой страны украинская икона.

Кирилыч отметил, что во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не дала ответа на этот вопрос, пишет korrespondent.net

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным.

А если сделан уже первый шаг - возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй - вернуть ее Украине ", - подчеркнул дипломат.

Тем временем спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина в сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной выясняет все детали инцидента. По результатам будут принимать решение о дальнейших шагах.

Напомним, скандал с иконой произошел после того, как президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, оказавшуюся из оккупированного Луганска. В СМИ появились фото иконы, на которых видна восковая печать, свидетельствующая, что предмет принадлежит Украине. Посольство Украины  направило ноту МИД Боснии и Герцеговины и потребовало выяснить, как икона из Луганска оказалась в стране.

После скандала в Боснии началось расследование из-за неоднозначного презента. Также оппозиция потребовала отставки Додика. 

Позже сообщалось, что Россия отдала подаренную главе МИД украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]