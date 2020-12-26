В Греции вакцину охраняет спецназ и тысячи копов
Антитеррористические подразделений и четыре тысяч полицейских были привлечены для охраны первой партии вакцины от коронавируса.
Вчера Греция получила первые 9 750 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer-BioΝTech. Полиция ввела специальный план хранения препаратов, который реализуется с помощью антитеррористических подразделений и тысяч полицейских. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает Greek Reporter.
Отмечается, что вакцины будут храниться в специальных помещениях, отвечающих всем требованиям по хранению лекарственных средств. Оттуда их распределят по 450 центрах вакцинации.
Греческая полиция разработала специальный план хранения вакцин с помощью антитеррористических подразделений и с участием более четырех тысяч полицейских.
По словам представителя правительства Стелиоса Петсаса, Греция рассчитывает получить 300 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках первого транша. В начале в стране планируют вакцинировать 150 тысяч человек.
Напомним, сегодня сообщалось, что все страны ЕС одновременно получили вакцины и завтра стартует массовая вакцинауия.
Несколькими днями ранее сообщалось, что ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин, пишет korrespondent.net
15:56 26/12/2020
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