В Греции вакцину охраняет спецназ и тысячи копов

Вчера Греция получила первые 9 750 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer-BioΝTech. Полиция ввела специальный план хранения препаратов, который реализуется с помощью антитеррористических подразделений и тысяч полицейских. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает Greek Reporter.





Отмечается, что вакцины будут храниться в специальных помещениях, отвечающих всем требованиям по хранению лекарственных средств. Оттуда их распределят по 450 центрах вакцинации.





Греческая полиция разработала специальный план хранения вакцин с помощью антитеррористических подразделений и с участием более четырех тысяч полицейских.





По словам представителя правительства Стелиоса Петсаса, Греция рассчитывает получить 300 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках первого транша. В начале в стране планируют вакцинировать 150 тысяч человек.





Напомним, сегодня сообщалось, что все страны ЕС одновременно получили вакцины и завтра стартует массовая вакцинауия.





Несколькими днями ранее сообщалось, что ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин , пишет korrespondent.net



