



Свидетели задержания говорят, что приехало 4 микроавтобуса силовиков, которые устроили "хапун" на улицах Васнецова и Райниса. Сообщается, что задержаны как минимум две участницы забега.





Пользователи соцсетей передают про несколько акций протеста в столице 26 декабря: люди с национальной символикой были замечены в Лошице, Шабанах и на улице Маяковского, переводит euroradio.fm



