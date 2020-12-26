Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала она в твиттере.





В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.





"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - заявила фон дер Ляйен.





При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности, пишет interfax.by



