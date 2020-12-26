+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Все страны ЕС получили вакцины от COVID-19

Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", - написала она в твиттере.

В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]