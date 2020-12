Белорусы продолжают удивлять мир: кот Финн хозяйки-белоруски под Рождество прославился в Британии

Живущая в британском Бейзингстоке 35-летняя белоруска Анна Микулич смастерила для своего кота Финна маленькую спальню в рождественском стиле и стала героиней статей – сначала в местной The Gazette, а затем и в общенациональных The Sun и The Daily Mirror.