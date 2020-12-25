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Белорусы продолжают удивлять мир: кот Финн хозяйки-белоруски под Рождество прославился в Британии

Живущая в британском Бейзингстоке 35-летняя белоруска Анна Микулич смастерила для своего кота Финна маленькую спальню в рождественском стиле и стала героиней статей – сначала в местной The Gazette, а затем и в общенациональных The Sun и The Daily Mirror.

Котенок Финн в своей спальне. Фото: Анна Микулич

Анна работает фотографом, снимает в свадебном и lifestyle-жанрах. По ее словам, в этом году заказов из-за коронавируса стало меньше, появилось чуть больше времени.

Поэтому, кроме прочего, решила завести в Instagram страничку своего домашнего питомца @golden.cheeks.cat, чтобы выкладывать там забавные фото, рассказывающие о его жизни.

Идея соорудить для Финна спаленку пришла их семье спонтанно и постепенно. Сначала заказали для кота диванчик (который до сих пор еще не прибыл), стали думать, куда его поставить.

Потом появилась мысль создать целый кошачий уголок. А это, наконец, переросло в «глобальный» план по созданию кошачьего домика, в котором были бы светильник, обои, картина, плинтусы.

Пока диванчик не приехал, специально для рождественского снимка решили сделать кроватку своими руками. На это ушло от эскиза до сборки примерно 2 часа.

Затем все необходимые атрибуты поместили в «икеевский» стеллаж. Еще несколько вечеров ушло на украшение спальни.

Как сообщается, Анна живет в Бейзингстоке, который располагается в графстве Гэмпшир, последние 12 лет. Она замужем, есть двое сыновей, которым 5 и 9.

Муж Дмитрий – также фотограф. Пара снимает свадьбы вместе: Анна делает упор на естественной репортажной съемке, Дмитрий использует нестандартную технику.
belmir.by
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