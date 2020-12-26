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В центре Берлина произошла стрельба, есть пострадавшие

Четыре человека были ранены во время стрельбы в центре столицы Германии. Полиция на вертолете ищет участников стрельбы.

В центре Берлина в субботу, 26 декабря, произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает telegraf.by со ссылкой на Reuters.

По информации Berliner Morgenpost, стрельба произошла в столичном районе Кройцберг. Трех раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Полиция сообщила, что причина случившегося пока неизвестна, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.
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