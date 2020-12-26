Еще один дохтар: президент Туркменистана предложил использовать против COVID корень солодки
Впрочем, в отличие от Александра Лукашенко, который делился рецептами от коронавируса, Бердымухамедов хотя бы стоматолог.
Нужно изучить противовирусные свойства солодки в борьбе с COVID-19, считает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Бердымухамедов заявил в ходе заседания правительства в пятницу, что солодковый корень входит в первую пятерку перечня лекарственных средств, рекомендуемых ВОЗ, передает «Интерфакс» со ссылкой на туркменское информационное агентство ORIENT.
В составе этого растения содержится до 23% глицирризиновой кислоты, на основе которой изготавливаются лекарства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы и противовирусные препараты – всего более 350 лекарственных средств.
В одном из томов энциклопедии Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана» описаны свойства, биологические особенности, химический состав солодкового корня, который в народной медицине туркмены применяли при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей.
Политик отметил, что современная медицинская наука подтверждает свойства данного растения.
Бердымухамедов также подчеркнул, что в Туркменистане своевременно были предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции на территорию страны. В целях профилактики нераспространения COVID-19 были введены масочный режим и другие ограничения, так как ситуация в мире с пандемией остается очень тревожной.
Ранее Туркменистан, как и Беларусь, собирался поделиться с ООН опытом борьбы с коронавирусом.
13:01 26/12/2020
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