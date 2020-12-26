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Внимание! ГАИ усилила контроль на автодороге Р-43

С 26 по 27 декабря текущего года Госавтоинспекция Минщины проводит массированную отработку автодороги Р-43 "Граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи" в пределах Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.


"Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной - отсутствие внимания, недисциплинированность граждан, а также несоблюдение ПДД", - цитирует interfax.by сообщение.

В эти дни особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров, а особенно детей, с нарушениями правил, и те, которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление, не имея на это прав.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

В ГАИ призывают: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102.
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