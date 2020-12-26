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В Эфиопии погибло более 200 человек при нападении боевиков на село

На днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших. Премьер-министр направил федеральные войска в зону конфликта.

В западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии на этой неделе погибло более 200 человек после нападения неустановленных боевиков. Об этом вечером в пятницу, 25 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на волонтеров Красного Креста.

Отмечается, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия.

Волонтер Мелесе Месфин сообщил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших, пишет telegraf.by

Атаку осуществили неустановленные вооруженные лица.

Премьер-министр Абий Ахмед на следующий день направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.

Напомним, в Эфиопии силовики ликвидировали 370 повстанцев. Спецоперация в центральном штате Оромо продолжалась в течение месяца.

А в ноябре в результате массовой резни в Эфиопии погибли не менее 600 человек. Боевики избивали их палками, били ножами, мачете и топорами, а также душили веревками.
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