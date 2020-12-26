Власти Кубы готовят новые правила для иностранных туристов





Власти Кубы готовят новый протокол по въезду международных путешественников. Когда произойдут эти изменения и как они повлияют на российских туристов, сообщает Вестник АТОР.





Напомним, сейчас все иностранцы (россияне и канадцы), прибывающие на курорт Кайо-Коко, сдают ПЦР-тест по прибытию. А иностранцы, которые прилетают в Гавану, также сдают ПЦР-тест по прибытию + проходят 5-дневный карантин по месту пребывания.





С января 2021 года условия въезда иностранных граждан на Кубу изменятся. У иностранцев потребуют отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до отправления. При этом обязательный ПЦР-тест по прибытию, который делается в аэропорту, также останется в силе. Таким образом, туристов в перспективе ждет два ПЦР-теста: первый – до отправления на Кубу (не более 72 часа), второй – по прибытию в аэропорту (результат через 24 часа).





По данным источников «Вестника АТОР», принципиальное решение о требовании ПЦР-тестов у прибывающих из-за границы кубинскими властями принято. К этому вынуждает сложная эпидемиологическая обстановка в мире, и увеличение количества иностранных туристов, являющихся одним из основных источников поступления валюты в страну.