Руководство учреждения культуры назвало выставку, история развития которой насчитывает уже не один год, «провокационной, не радостной, и не новогодней». «Никогда ещё наши выставки не были столь стремительны! — прокомментировала прецедент закрытия экспозиции куратор проекта Илона Кособуко. — 48 минут! Достаточно!».





Работа Жанны Капустниковой









«Камнем преткновения» для руководства Галереи стали работы беларусской художницы Жанны Капустниковой. Автор известна своей яркой арт-серией «Дажынкі»: в духе народных маляванок художница пишет сюжеты из жизни простого (сельского) беларуса. В живописных работах Жанны Капустниковой много юмора, стеба, но и нерва, что делает ее стилизованные полотна произведением contemporary art. На выставке художница представила несколько картин: часть их — 2015 и 2017 годов — сюжеты-изображения, а часть — совершенно новые — надписи на фонах с различными паттернами-узорами. «Годзе!», «Даволі!», «Досыць!», — отсылая к названию выставки «Достаточно», автор предложила различные синонимы перевода слова на беларусский язык.





Именно блок работ Жанны Капустниковой и спровоцировал недовольство руководства, которое в дальнейшем назвало всю экспозицию «не праздничной». Как итог, желание перестраховаться администрации Галереи привело к закрытию выставки, которая продлилась всего 48 минут.





— Причём, мною были выбраны не самые «страшные», без крови и гробов, работы из страшного проекта «Другiя Дажынкi», — рассказала обозревателю Reform.by подробности того, что произошло, Жанна Капустникова. — Затем обсудили всех остальных и выставку в целом. Официальное открытие не планировалось — это было скорее обсуждение, в котором принимали участие авторы и небольшое количество их коллег. Всё произошло мирно, и корректно, без нервов. После завершения обсуждения все сняли свои работы. Я вывезла свои в этот же вечер, остальные художники сегодня утром. Никакого скандала и акций не планировалось — просто оказалось, что даже то, что можно было раньше, не разрешено сейчас.





Художница при этом отметила, что ее работы 2015 и 2017 годов, заявленные в экспозиции Галереи Савицкого, уже выставлялись на государственных площадках.





— Да, наша выставка о насилии, да, о современном и актуальном, о царапинах и трещинах души и тела, о стреми льных потоках и памяти, о падениях и взлетах, — высказалась в целом о художественном проекте его куратор Илона Кособуко.





Она отметила, что еще в экспликации выставки главной темой проекта была заявлена проблема насилия в семье.





— Музей был в курсе концепции, но чему-то посчитал наш проект «не праздничным», и «не отвечающим новогоднему настроению» именно на условном открытии, — сказала она.





Следует отметить, что проект женщин-художниц «Достаточно» имеет давнюю историю: с большим успехом немного в другом составе он прошел в прошлом году в Музее Марка Шагала в Витебске. Художницы также выставлялись в Музее современного изобразительного искусства в 2014 и 2017 годах, проект был заявлен на международной ярмарке-выставке «Арт-Вильнюс» в этом году. Версия «Достаточно» 2020 в Галерее Михаила Савицкого, как и следует гибкому художественному высказыванию, была погружена в свой контекст и имела чуть другое наполнение. Но его концептуальная выдержанность оказалась не в приоритетах администрации Галереи Михаила Савицкого.





— Закрывая одну дверь, мы всегда открываем другую, — подытоживает Илона Кособуко. По ее словам, проект «Достаточно» уже получил приглашения в галереи Германии и Бельгии.





На выставке были задействованы работы пятнадцати художниц: Катерины Сумаревой, Виктории Крупской, Зои Луцевич, Ирины Счасной, Жанны Капустниковой, Anna Karan (Чехия), Diana Rudokiene (Литва), Cветланы Баранковской, Ilze Smildzina (Латвия), Илоны Кособуко, Татьяны Радивилко, Gabriele Shaffartzik (Германия), Анастасии Гончаровой, Марты Шматовой и Дарьи Сумаревой-Копач.