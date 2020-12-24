Саша Барон Коэн рассказал, как впопыхах изучал Беларусь





Как пишет сайт, одним из самых смешных эпизодов этой комедии было пятидневное пребывание главного ее героя казахстанского журналиста Бората Сагдиева во время коронавирусного локдауна с Джимом и Джерри – двумя сторонниками теории заговоров.





Актеру пришлось серьезно готовиться перед тем, как отправиться к ним в дом. Надо было продумать все детали своей вымышленной биографии, ведь те могли всегда задать вопрос о его жизни, семье и так далее.





«За час до моего прибытия мы изменили родину Бората с Казахстана на Беларусь, так как опасались, что Джим и Джерри могли знать о Казахстане. В этот час я пытался впитать все, что можно, о белорусской политике, обществе, культурных событиях», – пояснил Коэн.





Фильм «Борат-2» вышел 23 октября 2020 года на видеосервисе Amazon Prime Video как продолжение картины «Борат». Он снят в жанре псевдодокументальной комедии. В этом жанре большая роль отводится импровизации.





В частности, во многих сценах помимо профессиональных задействуются непрофессиональные актеры – люди с улицы. При этом их часто разыгрывают, мистифицируют, чтобы добиться наиболее искренней реакции на неожиданные провокационные действия.





В том числе эпизоды могут сниматься на реальных массовых мероприятиях, на улице, где окружающие, в том числе знаменитости, в принципе не подозревают о том, что ведется производство фильма.





Кстати, как пишет американский журнал Moment, у Саши Барона Коэна есть далекие белорусские корни. Так, прапрадедом Саши был ювелир Хаим Коэн, он покинул территорию современной Беларуси в 1880-х годах и обосновался в Уэльсе, в Кардиффе.