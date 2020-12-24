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Саша Барон Коэн рассказал, как впопыхах изучал Беларусь

Британский комик Саша Барон Коэн рассказал в интервью американскому сайту Gold Derby, как ему пришлось для съемок одного из эпизодов фильма «Борат-2» в течение часа быстро изучать все, что только можно, о Беларуси.


Как пишет сайт, одним из самых смешных эпизодов этой комедии было пятидневное пребывание главного ее героя казахстанского журналиста Бората Сагдиева во время коронавирусного локдауна с Джимом и Джерри – двумя сторонниками теории заговоров.

Актеру пришлось серьезно готовиться перед тем, как отправиться к ним в дом. Надо было продумать все детали своей вымышленной биографии, ведь те могли всегда задать вопрос о его жизни, семье и так далее.

«За час до моего прибытия мы изменили родину Бората с Казахстана на Беларусь, так как опасались, что Джим и Джерри могли знать о Казахстане. В этот час я пытался впитать все, что можно, о белорусской политике, обществе, культурных событиях», – пояснил Коэн.

Фильм «Борат-2» вышел 23 октября 2020 года на видеосервисе Amazon Prime Video как продолжение картины «Борат». Он снят в жанре псевдодокументальной комедии. В этом жанре большая роль отводится импровизации.

В частности, во многих сценах помимо профессиональных задействуются непрофессиональные актеры – люди с улицы. При этом их часто разыгрывают, мистифицируют, чтобы добиться наиболее искренней реакции на неожиданные провокационные действия.

В том числе эпизоды могут сниматься на реальных массовых мероприятиях, на улице, где окружающие, в том числе знаменитости, в принципе не подозревают о том, что ведется производство фильма.

Кстати, как пишет американский журнал Moment, у Саши Барона Коэна есть далекие белорусские корни. Так, прапрадедом Саши был ювелир Хаим Коэн, он  покинул территорию современной Беларуси в 1880-х годах и обосновался в Уэльсе, в Кардиффе.
Belmir.by
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