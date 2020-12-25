В очереди из тысяч фур в Великобритании оказался и белорус





В частности, Сергей Зборовский уже два дня ждет своей очереди, чтобы попасть на импровизированную площадку для большегрузов на месте ныне недействующего международного аэропорта Кент.





Водитель рассказал, что пройдут еще далеко не одни сутки, прежде чем он сможет оказаться дома, и, поскольку стоит на обочине, не имеет доступа к удобствам.





«Люди здесь очень отзывчивые, они приносят еду, так что все не так уж и плохо», — сказал дальнобойщик, добавив, что попасть к жене и детям к Рождеству не получится.





Он также пояснил, что ждет, когда доберется до площадки для большегрузов, чтобы пройти там тест на новый штамм коронавируса.





Как информирует издание, пройдя в аэропорту тест и получив отрицательный результат, водители отпускаются группами по 20 машин и дальше выстраиваются уже в очередь к порту.





Уточняется, что дальнобойщикам достаточно пройти не ПЦР-тест, который дает результат после 24 часов, а имуннохроматографичский, который дает его спустя 30 минут.





Что вообще происходит?

В воскресенье 20 декабря Франция, опасаясь нового штамма вируса, распространяющегося в Великобритании, закрыла границу с этим островным государством на въезд.





Со среды 23 декабря пропуск людей все же возобновился – при условии, что въезжающий в течение последних 72 часов прошел тест на COVID с негативным результатом.





Как результат, у британского порта Дувра скопились тысячи грузовиков, не имеющих возможности попасть с Туманного Альбиона на континент. Всем водителям надо предварительно пройти тест.





Власти Великобритании ввели в действие специальные планы – «Операция «Стек» и «Операция «Брок», применяющиеся в подобных случаях для предотвращения логистического коллапса.





Состоит он в том, что фуры выстраивают на период внештатной ситуации в цепочку на крайних полосах трассы M20 – основной артерии, ведущей к порту, – превращая их в место парковки.





Если же это не в состоянии решить вопрос, часть грузовиков, едущих именно в порт, а не к подводному туннелю, перенаправляют к ныне закрытому аэропорту Кент.





Параллельно водителей тестируют – в Дувре, в аэропорте и на самих дорогах: на это выделили большое число военных. Число проводимых тестов достигло скорости 300 в час.