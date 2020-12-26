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Новый штамм коронавируса уже во Франции

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса Covid-19 в стране. О появлении нового, более заразного штамма ранее предупреждали власти Британии.

По данным ведомства, заразившийся является гражданином Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили во французском минздраве.

Заражение было подтверждено после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным мониторингового сервиса Nextstrain, случаи заражения новым штаммом коронавируса также были зафиксированы в Дании, Австралии и в Нидерландах.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.

Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Известно, что новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.

Многие страны мира, влючая Россию, объявили о приостановлении авиасообщения с Британией. 
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