Новый штамм коронавируса уже во Франции

По данным ведомства, заразившийся является гражданином Франции из города Тур, он вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили во французском минздраве.





Заражение было подтверждено после того, как тест на коронавирус, который мужчина сдал 21 декабря, дал положительный результат, пишет Русская служба Би-би-си.





По данным мониторингового сервиса Nextstrain, случаи заражения новым штаммом коронавируса также были зафиксированы в Дании, Австралии и в Нидерландах.





На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления.





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Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.





"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.





Известно, что новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.





Многие страны мира, влючая Россию, объявили о приостановлении авиасообщения с Британией.