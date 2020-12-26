В Австрии с 26 декабря начался третий локдаун

В рамках борьбы с коронавирусом в Австрии с 26 декабря ввели третий локдаун. ограничения будут действовать до 26 января включительно. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщил Bundeskanzler.





Объявляя о новых ограничительных мерах, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что они вводятся, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации, пишет telegraf.by





По его словам, локдаун станет первым звеном комплекса мер «возвращения к нормальности», которое намечено на лето. Курц подчеркнул, что сейчас ситуация в Австрии легче, чем в других европейских странах, число заражений снизилось, но все еще остается «на высоком уровне».





издание уточняет, что с 26 декабря по 18 января в стране действуют следующие ограничения:





В течение дня запрещено покидать дом, выйти можно только по работе, за продуктами, для индивидуальных занятий спортом или для оказания помощи другому человеку;





Не будут работать организации сферы услуг, рестораны и отели;





Работать смогут только магазины для повседневных нужд, включая продуктовые, аптеки, почту.





Закрытыми остаются учреждения культуры;





Запрещены новогодние вечеринки и 31 декабря отменены публичные фейерверки;





Под запрет попали занятия спортом в помещениях;





Занятия в школах будут вестись дистанционно, для старшеклассников организованы короткие очные встречи, например, они приходят в школу для сдачи экзамена.





«Возвращение к нормальности» Австрия планирует осуществить в три этапа. Первый — ограничения и объявление в стране третьего локдауна. Уже 17 — 18 января в стране будет проведено массовое бесплатное тестирование на заболевание короновирусом. В первую очередь его предложат сделать людям, кто часто контактирует с другими людьми, например учителя, врачи, работники автобусов. Для тех, кто сдаст тест, с 18 января вводятся послабления, например, можно будет посетить музей, ресторан.





Федеральный канцлер Австрии отметил, что только постоянное тестирование людей — раз в неделю или два раза в неделю — станет поводом для открытия ресторанов, проведения праздников и культурных мероприятий.





Ожидается, что отели и культурные объекты будут проверять результаты тестов по прибытии, в то время как полиция будет проводить выборочные проверки в других сферах.





Последний этап — вакцинация населения.





Согласно данным австрийского Минздрава, с начала распространения коронавируса инфекцию выявили у 347,2 тыс. жителей. Из них 318 тыс. вылечились, 5,7 тыс. умерли.





Напомним, на многих горнолыжных курортах Австрии в четверг, 24 декабря, начался зимний сезон — со строгим соблюдением гигиенических мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, все лыжники старше 14 лет должны носить особо эффективные защитные маски FFP2, если они находятся на подъемниках или стоят в очереди.



