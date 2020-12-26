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Будем молиться? Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от Covid

Президент Александр Лукашенко не будет прививаться от коронавируса, об этом он заявил, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска в пятницу.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко на встрече с коллективом больницы, добавив, что относится к категории скептиков, цитирует interfax.by

В тоже время весной, напомнил он, планируется привить 1,2 млн человек. "Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.


Как сообщалось, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса. В понедельник, 21 декабря, стало известно, что министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", разработанную и произведенную  ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Российской Федерации. 

Всего в республике планируется использовать вакцины пяти-шести производителей.
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