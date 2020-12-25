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"Суд постановил [...] назначить Соколову Олегу Валерьевичу наказание по части 1 статьи 105 (убийство) в виде 12 лет лишения свободы, по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. По совокупности в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без назначения штрафа", - объявила судья Юлия Максименко (цитата по Интерфаксу)





Прокуратура просила для подсудимого 15 лет, а адвокат семьи убитой настаивала на "самом строгом" наказании, пишет Русская служба Би-би-си.





Обвинение при этом просило учесть смягчающие обстоятельства, такие как наличие несовершеннолетних детей, а также вклад в науку и развитие в России движения исторической реконструкции.





Защита историка считала достаточным наказанием лишение свободы на срок до восьми лет.





На оглашении приговора впервые присутствовали родители Анастасии Ещенко. Ранее они отказались от участия в процессе, а потерпевшей стороной, по их просьбе, был признан брат убитой.





По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов четыре раза выстрелил в Ещенко из мелкокалиберной винтовки, а потом расчленил ее тело и попытался утопить в реке Мойке. О преступлении стало известно после того, как историка обнаружили с отрезанными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков.





Соколов признал вину. Выступая с последним словом, он говорил, что раскаивается, но в то же время обвинил убитую в "аморальном поведении". Историк утверждал, что действовал в состоянии "полного умопомрачения".

В чем обвиняли Соколова

Утром 9 ноября 2019 года Олегу Соколову помогли выбраться из реки Мойки сотрудники МЧС: он звал на помощь, стоя в воде по грудь. В рюкзаке у него нашли отрезанные женские руки - как выяснилось, принадлежали они его невесте Анастасии Ещенко. Соколов признает, что в ночь с 7 на 8 ноября во время ссоры с девушкой он взял обрез мелкокалиберной винтовки и выстрелил в Ещенко, однако утверждает, что ничего не помнит после первого выстрела.





Осознав, что совершил убийство, Соколов, по его словам, решил покончить с собой. А расчленить и утопить тело Анастасии в Мойке он попытался для того, чтобы успеть попрощаться с друзьями и близкими. Пытаясь утопить пакет с руками, он зашел в воду, а выбраться сам не смог.





По версии Соколова, Анастасия Ещенко разозлилась потому, что он собрался проведать своих детей от предыдущего брака. Девушка якобы стала оскорблять детей Соколова, бросаться на него с кулаками и резать ножом шарф, который он ей подарил. Согласно показаниям Соколова, он надеялся, что выстрел в воздух успокоит его невесту, но, когда она побежала на него с ножом, случайно повернулся к ней и выстрелил. Однако сразу после того, как его задержали, он говорил другое.





В суд вызывали сотрудников полиции, которые общались с Соколовым первыми, еще в больнице, куда его отвезли на "скорой". Зная, что при обыске в его квартире уже нашли женскую голову, они предложили Соколову во всем признаться. И тот рассказал, что стрелял в Анастасию, когда она лежала в кровати, а не когда бросилась на него с ножом, как настаивал Соколов в суде.





Однако этот первый разговор не был официальным допросом, адвокат на нем не присутствовал, а Соколов настаивает, что в тот момент был "в состоянии, когда едва себя осознавал" и не отвечал за свои слова.



