Попросивший акции «Газпрома» школьник получил портрет Путина

Хорошо, что не икону Путина подарили. А могли бы...





Как рассказали в пресс-службе Россотрудничества, Ташматов из столицы Киргизии получил тульский пряник, который, по его словам, он никогда не пробовал, портрет Путина с автографом и термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря. А вот акций "Газпрома" мальчик не получил.





Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.