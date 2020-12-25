Коронавирус: новые жертвы - 9 умерших
В Беларуси за последние сутки выявлено 1893 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 25 декабря Министерство здравоохранения. При этом умерло 9 пациентов с ранее диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 2395 заболевших.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано более 183 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19, а выздоровело 161 832 пациента. За весь период умерло 1367 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.
17:39 25/12/2020
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