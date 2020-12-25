Коронавирус: новые жертвы - 9 умерших





Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано более 183 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19, а выздоровело 161 832 пациента. За весь период умерло 1367 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.