В Гольшанах умер председатель сельисполкома. Сообщают, что у него был коронавирус
О том, что на днях похоронили председателя Гольшанского сельисполкома, сообщает tut.by со ссылкой на директора фонда «Страна замков» Александра Варикиша. В посте сообщается, что председатель Войтех Ковзан умер от коронавируса.
Председателю было 59 лет. Он родился в Борунах, там был руководителем местного хозяйства. В 2018 году избран председателем Гольшанского сельисполкома.
Заботился о развитии здорового образа жизни в Гольшанах, участвовал в международных проектах.
14:22 25/12/2020
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