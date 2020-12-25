В Беларусь идут небольшие морозы и снегопад









Так ночью и с утра в этот день в некоторых регионах Беларуси возможен непродолжительный снег. А днем снег выпадет на большей части территории республики - правда, это будут кратковременные осадки и местами мокрый снег.





Температура ночью ожидается минусовая -5...0 градусов. Но днем уже немного потеплеет - до -3…+2 выше ноля. Ветер при этом ожидается умеренный западного направления, днем, возможно, небольшие порывы. В течение суток на дорогах местами - гололедица, будьте особенно внимательные, если вы водитель.



