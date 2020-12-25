



— Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый образ жизни — означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. И такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных новогодних каникул, — говорится в сообщении Минздрава.





В рекомендациях ведомства поведение граждан в длинные выходные условно разделено на потенциально опасное и безопасное.









К первой группе относятся участие в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, посещение массовых празднований в том числе и на улице.





Любопытно, что на фоне антиковидной акции Минздарава в Минске прошло как раз такое меропритие, поведение участников которого легко попадает в категорию небезопасного. Был на празднике и Александр Лукашенко, который в последние дни регулярно демонстрирует заботу о пациентах ковидных отделений.





На утреннике он нарушил сразу несколько рекомендаций ведомства: пришел на праздник в закрытое помещение, был без защитной маски, не соблюдал необходимую дистанцию.





Глядя на такое поведение, начинают закрадываться мысли о том, что свои рекомендации Минздрав подготовил для какой-то другой общественности. Или же, как шутят в соцсетях, сегодня Дворец Республики «был единственным местом в Беларуси, которое коронавирус обходит стороной».





Тем временем, эксперты утверждают, что вторая волна коронавируса протекает в Беларуси более тяжело.