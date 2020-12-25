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БПЦ оценила возвращение Кондрусевича: «Это большая радость»

Замглавы Синодального отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви протоиерей Александр Шимбалев от имени БПЦ поздравил председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича с возвращением на родину.


Отец Александр в качестве гостя 24 декабря принимал участие в вигилийной мессе, которую архиепископ Кондрусевич служил в день своего возвращения из изгнания в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

«Особенно мы поздравляем архиепископа Тадеуша с возвращением на родину. Это большая радость, особенно в праздник Рождества Христова», — сказал Шимбалев.

В свою очередь глава белорусского католического епископата попросил отца Александра передать митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, патриаршему экзарху всея Беларуси, его «наилучшие пожелания», сообщает Белапан.

«В то время как он был назначен, я уже не мог прийти к нему и приветствовать, — сказал Кондрусевич. — Я знал его, но прийти к нему не мог физически. Однако мы разговаривали, и не единожды, между собой по телефону. Позавчера он мне позвонил. Сегодня мы тоже с ним разговаривали, он прислал своего представителя, а также прислал свои пожелания. Поблагодарите его за это».

Кондрусевич вернулся в Беларусь в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.
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