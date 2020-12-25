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Белорусские школьники ушли на зимние каникулы

Зимние каникулы начались сегодня у школьников Беларуси, они продлятся более двух недель.


Каникулы начались в соответствии с ранее принятым министерством образования графиком учебного года.

Школьники будут отдыхать до 10 января. Затем начнется третья четверть, которая продлится до 27 марта. При этом ученики 1-2 классов смогут отдохнуть чуть больше – для них предусмотрены дополнительные каникулы сроком на неделю - с 15 по 21 февраля 2021 года.

Ранее заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк заявлял, что продлевать школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 пока не планируется. Он порекомендовал соблюдать рекомендации врачей по профилактике коронавирусной инфекции, не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что осенние школьные каникулы начались и завершились по графику. А вот весной, в первую волну коронавируса, каникулы продлевали – в общей сложности на две недели. Кроме того, ряд школьников четвертую четверть занимались удаленно.
Sputnik
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