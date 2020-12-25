+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко анонсировал строительство новой больницы в Минске

Александр Лукашенко сегодня посещает Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он ознакомился с функциональностью больницы и анонсировал строительство нового госпиталя в районе Новинок.



«Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека — это еще и психология, комфорт, удобство», — цитирует его БелТА.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, это самое крупное учреждение данного профиля в стране. Она рассчитана на 604 койки. В клинике работает 13 инфекционных отделений и два отделения анестезиологии и реанимации.

Все маленькие минчане с признаками COVID-19 и пневмониями проходят стационарное лечение в детской инфекционной больнице.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]