Названа лечебная доза алкоголя

”Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред”, — поделился нарколог.





В ходе беседы нарколог также высказался на тему распространенного мнения о пользе красного вина. Ковтун скептически отнесся к этому заявлению, предполагая, что так считаю или фанаты этого напитка, или же имеющие связь с его производством люди.



