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Названа лечебная доза алкоголя

Издание НСН опубликовало материал, в рамках которого психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал лечебную дозу алкоголя. Специалист также напомнил о вреде чрезмерного употребления спиртных напитков.

Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред”, — поделился нарколог.

В ходе беседы нарколог также высказался на тему распространенного мнения о пользе красного вина. Ковтун скептически отнесся к этому заявлению, предполагая, что так считаю или фанаты этого напитка, или же имеющие связь с его производством люди.

Помимо прочего специалист поделился мнением по поводу доклада экспертов проекта “Трезвая Россия”, в котором прогнозируется, что к 2050 году, ввиду употребления спиртного и наркотических веществ, в стране уменьшится численность населения до 125 млн человек. Ковтун рассчитывает на то, что этот прогноз не сбудется, отметив при этом, что актуальная ситуация лучше, чем фиксировалась еще 15-20 лет назад, пишет ferra.ru
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