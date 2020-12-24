Александр Василевич, совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и «The Village Беларусь»), был задержан 28 августа по уголовному делу. Василевич был признан политзаключенным. За время нахождения Василевича под стражей у него родилась дочь.





«За те четыре месяца, которые Саша уже находится в неволе, у следствия не хватило времени на то, чтобы разобрать документы всех предприятий Сашиных, его digital-агентства, Сашиных рекламных агентств, медиа, заблокированных Мининформом – Kyky и Village, галереи современного искусства «Ў», которая уже прекратила свое существование, и нашего тоже уже закрытого винного бара», — говорит Надя в видеообращении.





«Неторопливо и очень-очень медленно – людей же не хватает, а мы же читаем с вами каждый день новости о сокращении ДФР и СК, которые открывают все новые и новые уголовные дела и им то надо заняться пресс-клубом, то эсктремистами-музыкантами, айтишниками, экономистами, которые входят в состав Координационного совета. И конечно же, у них очень много работы.

Я немножко сопереживаю даже всем этим следователям и дознавателям, их профессиональной деградации, потому что они вынуждены по первой команде «фас» бросаться и придумывать, и находить псевдодоказательства своим достаточно нелепым уголовным обвинениям.





Еще есть история такая, что работу им подкидывают все те, кто с 9 августа участвует в массовых несанкционированных мероприятиях, наносят урон городу или оказывают сопротивление милиции. И этих людей очень много. У Саши полная камера таких. В СИЗО №1 на Володарке каждый день, насколько я понимаю, увеличивается количество ребят, которые проходят по таким уголовным делам. У них очень хреновые перспективы. Все они получают быстрые суды и большие сроки. То, чем они сейчас занимаются в камерах, – это уточняют, в каких колониях какие условия.

[…]









Что мне кажется позитивным знаком, в последнее время никто больше не задается вопросом, за что ребята сидят. Власть больше не делает вид, что право работает.

Мы все не делаем вид больше, что право в этой стране работает. Оно не работает.

Уже больше 30 тысяч людей стали по-своему заложниками этого трэша. Количество политзаключенных, которых сегодня в Беларуси насчитывается 160 человек, мне кажется, только вершина айсберга. Потому что часто родственники боятся обращаться в правозащитные организации за признанием статуса политического заключенного, чтобы не навредить своему мужу, сыну, дочери.





Чуть-чуть о детях. Уже как минимум двое детей родились, пока их отцы в неволе. У Эдуарда Пальчиса родилась дочь на прошлой неделе. Я родила Уршулю 2 декабря, дочь Саши Василевича.





[…]





У нас у всех, кто на свободе просто не остается другого выбора, кроме как повторять мантру Маши Колесникой «долбить, долбить, долбить эту власть всеми законным способами».



