Суд в Минске отказался удовлетворить иск экс-посла Беларуси в Аргентине к МИД - адвокат
Суд в Минске отказал в удовлетворении иска экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к МИД республики об изменении формулировки причины его увольнения, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат бывшего дипломата Сергей Зикрацкий в четверг.
"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал Зикрацкий.
Как сообщалось ранее, Астапенко подал в суд на МИД Беларуси. Бывший дипломат через суд требовал изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.
3 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе". Ранее, 23 сентября, Астапенко сам подавал в отставку с формулировкой "веры в лучшее будущее для белорусского народа".
19:05 24/12/2020
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