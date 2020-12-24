Эскиз художника Ибрагима Гембицкого





Среди эскизов есть и те, что выполнены в бело-красно-белой колеровке.





Эскиз художника Павла Гавриленко





«То есть восприятия БКБ как «фашистского» колора не было даже при Сталине. Иное дело — при Лукашенко», — отметил в Facebook православный протодиакон из России Андрей Кураев, который и обратил внимание на эскизы.





Эскиз художника Николая Гусева





Среди вариантов есть медали и других расцветок, в том числе синих и зеленых, но ни один из них в результате так и не утвердили, отмечает TUT.by.





Как сообщалось ранее, бело-красно-белый флаг был признан национальным для белорусов в 1917 году. В 1918-м он стал официальным в Белорусской Народной Республике, а в 1991-м под ним Беларусь возобновила свою независимость.



