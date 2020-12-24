Придется отсидеть: сын главы Витебска не смог обжаловать решение суда

Он должен отсидеть десять суток ареста за “участие несанкционированном массовом мероприятии" в октябре.





Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября возле универсама “Рига” на Сурганова. Мужчину вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в жодинское СИЗО.





В начале сентябре суд наказал за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко младшего брата Вадимира — Филиппа Зарянкина. Парень утверждает, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.