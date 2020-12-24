+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации

Архиепископ поблагодарил белорусский народ, который поддерживал его в трудную минуту.

Тадеуш Кондрусевич: В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации
24 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь и сразу же отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы лично передать благодарность за возвращение Папе Франциску и Апостольскому нунцию в нашей стране Анте Йозичу, сообщает catholic.by.

«Как непостижимы судьбы Бога, и неисповедимы пути его!… Эти слова святого апостола Павла приходят на ум, когда после почти что четырех месяцев вынужденного отсутствия и невозможности совершать пастырскую деятельность в Беларуси я наконец снова нахожусь на родине. В возрасте почти 75 лет я неожиданно для себя оказался в сложной ситуации, которую воспринимаю как очередное испытание Божьего Провидения и как свой жизненный крест», — сказал сегодня Тадеуш Кондрусевич.

«Однако мир не без добрых людей. Сегодня хочу выразить глубокую благодарность всем, кто меня поддерживал и молился о скорейшем возвращении в это нелегкое время испытаний. А таких было много: знакомых и незнакомых, верующих и неверующих, просто людей доброй воли».

Иерарх передал благодарность Папе Франциску и государственному секретариату Святого Престола. «Папа и его ближайшие сотрудники кардинал Пьетро Паролин, архиепископы Пол Ричард Галлахер и Антонио Меннини, а также Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич и специальный посланник понтифика архиепископ Клаудио Гуджеротти приложили массу усилий для положительного решения проблемы моего возвращения в Беларусь из Польши», — сказал Тадеуш Кондрусевич

Также он поблагодарил епископа Юрия Кособуцкого и Александра Яшевского, священнослужителей и верующих за усилия и молитвы за его скорейшего возвращение.

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет сегодня брифинг в 18.00 в Кафедральном соборе в Минске (площадь Свободы, 9).

В 19.00 и 21.00 он также отслужит предрождественские мессы.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь, когда он возвращался из Польши. Лукашенко заявил, что иерарх получал в Польше инструкции. 22 декабря Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации. Незадолго до этого с Лукашенко встречался бывший Папский нунций в Беларуси, а ныне нунций в Великобритании, архиепископ Клаудио Гуджеротти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]