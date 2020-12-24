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Украина разрешила беларусам находиться на своей территории 180 дней в году

Кабинет министров Украины постановлением №1302 от 23 декабря увеличил срок временного пребывания беларусов на территории страны до 180 дней.

В соответствии с документом в период до 31 декабря 2021 года на граждан Беларуси не распространяется ограничение срока временного пребывания в 90 дней в течение полугодия.

«Граждане Республики Беларусь, которые прибыли в Украину на законных основаниях, могут временно пребывать на ее территории не более 180 дней на протяжении 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД», — говорится в постановлении.
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