Украина разрешила беларусам находиться на своей территории 180 дней в году
Кабинет министров Украины постановлением №1302 от 23 декабря увеличил срок временного пребывания беларусов на территории страны до 180 дней.
В соответствии с документом в период до 31 декабря 2021 года на граждан Беларуси не распространяется ограничение срока временного пребывания в 90 дней в течение полугодия.
«Граждане Республики Беларусь, которые прибыли в Украину на законных основаниях, могут временно пребывать на ее территории не более 180 дней на протяжении 365 дней. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД», — говорится в постановлении.
14:09 24/12/2020
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