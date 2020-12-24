Маразм в законе: в Витебске священников судили за... молитву





Виктора Жука, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца Алексея Воронко, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает Дело отца, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает belsat.eu





Священников пришли поддержать много людей, но в зал суда пустили только семерых человек.





Верующих судили за молитву под национальным флагом.





В результате Виктору Жуку и Алексею Воронко, а также верующему Алексею Корякову, вынесли предупреждения.