Маразм в законе: в Витебске священников судили за... молитву
В Витебске накануне Рождества судили католических священников
Дело отца Виктора Жука, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца Алексея Воронко, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает belsat.eu
Священников пришли поддержать много людей, но в зал суда пустили только семерых человек.
Верующих судили за молитву под национальным флагом.
В результате Виктору Жуку и Алексею Воронко, а также верующему Алексею Корякову, вынесли предупреждения.
13:02 24/12/2020
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