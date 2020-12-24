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Маразм в законе: в Витебске священников судили за... молитву

В Витебске накануне Рождества судили католических священников


Дело отца Виктора Жука, настоятеля католического прихода Святого Владислава, и отца Алексея Воронко, викария греко-католического прихода Воскресения Христова, рассматривалось в Первомайском суде Витебска, передает belsat.eu

Священников пришли поддержать много людей, но в зал суда пустили только семерых человек.

Верующих судили за молитву под национальным флагом.

В результате Виктору Жуку и Алексею Воронко, а также верующему Алексею Корякову, вынесли предупреждения.
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