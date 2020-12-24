Зимние школьные каникулы внесут изменения в работу столичного общественного транспорта. По некоторым маршрутам автобусы с 25 декабря по 10 января совсем перестанут ходить, у некоторых изменится расписание.





Как сообщает БелТА со ссылкой на ГП Минтранс, автобусы маршрутов №188С, 196 временно ходить не будут.





На автобусном маршруте №141 по будням отменяется выполнение оборотных рейсов отправлением с остановки "Карбышева" в 7.06, 12.59, а по субботам автобус вообще не будет ходить.





Изменяется расписание автобусов №141А, 141Б. С 28 по 30 декабря и с 4 по 6 января они будут прибывать на остановку "Боровлянская средняя школа №3" в 7.50, 8.20, 9.30, 13.30, 16.40, 18.00 и отправляться в 8.00, 8.30, 9.40, 13.40, 16.50, 18.10.





А 26, 31 декабря и 8 и 9 января будут выполняться рейсы прибытием на остановку "Боровлянская средняя школа №3" в 8.45 и отправлением в 13.15.





31 декабря отменяется работа автобусного маршрута №185С.







