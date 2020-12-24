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Придумали! Чиновники объяснили, почему снесли БЧБ-башню

В ноябре в Минске стало одной неформальной достопримечательностью меньше.
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В микрорайоне Восток спилили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Металлическая конструкция стояла почти 15 лет, а пала только после того, как ее покрасили в красный и белый цвета. Местные жители собрали почти полтысячи подписей и спросили у чиновников: «Почему?». Вот что им ответили.

Воскресным утром 22 ноября в микрорайон Восток приехали коммунальники и спилили легендарную «Эйфелеву башню». Шокированные местные даже видео записали, а потом собрали 461 подпись (подписи не электронные, собирали вручную) и отнесли в администрацию Первомайского района.

В обращении минчане требовали объяснить причины сноса и вернуть объект обратно. Им ответили.

17 ноября, пишут из администрации Первомайского района, башню осмотрела комиссия. Вывод: коррозия металлических опор в основании и частичное разрушение фундамента. Поэтому «Эйфелеву башню» решили демонтировать. Никакой надежды на то, что она вернется на место, в своем письме районные власти не дают.

Жители Востока ответом не довольны, намерены жаловаться в Мингорисполком.
Источник: tut.by
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