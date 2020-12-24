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Загрызли 13 овец и ни одной не съели. На Гомельщине неизвестные животные нападают на домашний скот

Последний случай произошел 10 декабря в деревне Грабовке, передает TUT.BY.



В этот день на глазах у местного жителя загрызли 13 овец — Александр Кузьменков пас стадо на поле и уже собирался домой. Но в этот момент кто-то стал гнать овец к лесу, одну за одной сбивать с ног, разгрызать горло и гнаться за следующей.

Мужчина предполагает, что это сделала стая волков — разобраться было трудно, но многие эксперты ставят теорию под сомнение: почему тогда не ели животное, а лишь убивали. Да и тактика охоты, говорят, далеко не волчья. Есть вероятность, что сделали это одичавшие собаки.

Поэтому, кто уничтожил стадо скота, пока неизвестно. Убитых животных мужчина оставил в качестве приманки на поле и постарается выследить хищника.

Нападение диких животных для Гомельщины не редкость. Так, минувшей осенью в Чечерском районе волки задрали семь собак. Жалуются на аналогичную проблему и жители Лельчицкого района.
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