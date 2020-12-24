







В этот день на глазах у местного жителя загрызли 13 овец — Александр Кузьменков пас стадо на поле и уже собирался домой. Но в этот момент кто-то стал гнать овец к лесу, одну за одной сбивать с ног, разгрызать горло и гнаться за следующей.





Мужчина предполагает, что это сделала стая волков — разобраться было трудно, но многие эксперты ставят теорию под сомнение: почему тогда не ели животное, а лишь убивали. Да и тактика охоты, говорят, далеко не волчья. Есть вероятность, что сделали это одичавшие собаки.





Поэтому, кто уничтожил стадо скота, пока неизвестно. Убитых животных мужчина оставил в качестве приманки на поле и постарается выследить хищника.





Нападение диких животных для Гомельщины не редкость. Так, минувшей осенью в Чечерском районе волки задрали семь собак. Жалуются на аналогичную проблему и жители Лельчицкого района.